В Кабмине задумали изменить рынок такси

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В Министерстве инфраструктуры подготовили законопроект по усилению контроля за таксистами. Документ должен упростить легализацию украинского рынка такси, сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Facebook. Среди прочего законопроект должен обеспечить поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности на 800 млн грн ежегодно.

По словам министра, число людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тыс. (или 1,1% от экономически активного населения страны). 98% из них предоставляют услуги незаконно, так как не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности, передает ubr.ua.

"Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд грн в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирские перевозки из тени",

– написал Криклий.

Он отметил, что документ предусматривает такие изменения:

введение простых и прозрачных правил выхода на рынок: отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров такси и легковыми автомобилями на заказ и его замену уведомлением о начале такой деятельности;

обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами;

возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;

для пассажиров – обязательное страхование, рост качества услуг и повышение безопасности;

создание благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции.

"Я убежден, что качество услуг и безопасность выйдут на новый уровень, если перевозчики станут ответственными и будут работать в соответствии с законом. Легализация рынка такси и перевозок в Украине – это эффективный шаг не только к пополнению госбюджета, развития отрасли и создания новых рабочих мест, но и к европейскому будущему",

– резюмировал министр.

Напомним, в середине мая Uber ввел дополнительные меры безопасности для всех, кто предоставляет его услуги и пользуется ими в Украине. На этот шаг компания пошла в преддверии ожидаемого всплеска заказов из-за ослабления карантина.

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