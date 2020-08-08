Стало известно, будут ли тестировать учителей на COVID-19 перед 1 сентября

08 серп. 2020
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В Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей. Тестирования могут проводиться лишь в случае появления симптомов или, если учитель является контактным лицом. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина.

Как стало известно NNS , об этом на брифинге 8 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом",

- сообщил Степанов.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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