Виявлено телеграм-бот, який зливає персональні дані військових ЗСУ

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Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив у Telegram чат-бот, який поширював особисті дані про майже 7 тисяч українських військових. Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс омбудсмена.

«У липні поточного року, Департаментом у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в процесі здійснення моніторингу дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних, виявлено чат-бот в месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними (ПІБ, номерами військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців»,

— йдеться в повідомленні Офісу.

В Офісі омбудсмена наголосили, що незаконне поширення персональних даних військовослужбовців в умовах військової агресії з боку Російської Федерації може завдати істотної шкоди обороноздатності держави.

Секретаріатом уповноваженого було направлено листи на адресу Служби безпеки України та Національної поліції з метою вжиття відповідними органами заходів реагування в межах їхньої компетенції.

Зокрема було наголошено на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який станом на 7 серпня продовжував поширювати зазначений файл з персональними даними.

Також повідомляється, що 6 липня Головним слідчим управлінням Національної поліції України повідомлено, що підрозділом дізнання Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя).

Санкція зазначеної статті за порушення недоторканності приватного життя передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

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