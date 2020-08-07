Укрзалізниця хоче організувати воєнізовану охорону у пасажирських поїздах

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Укрзалізниця хоче підвищити безпеку в потягах, зокрема створити воєнізовану охорону. Про покращення безпеки заговорили після того, як вночі 31 серпня чоловік без квитка їхав у потязі «Маріуполь-Київ» та побив і намагався зґвалтувати пасажирку. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Громадське, інформує NNS.

Поки Укрзалізниця розробляє відповідну програму для безпечних перевезень, її обіцяють презентувати наступного тижня.

Наразі перевізник пояснює, що вона передбачатиме:

підписання протоколу спільних дій з Міністерством внутрішніх справ,

охорона потягів воєнізованою охороною Укрзалізниці,

встановлення у вагонах засобів контролю, зокрема сигнальними кнопками,

формування групи «провокаторів», які контролюватимуть, чи беруть провідники пасажирів без квитків.

В Укрзалізниці вважають, що нова програма «підвищить рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі».

Що цьому передувало?

У потязі сполученням «Маріуполь-Київ» вночі 31 липня невідомий без верхнього одягу вдерся у купе до жінки, яка їхала разом зі своїм неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.

Потерпіла розповіла, що її чоловік викликав поліцію на станцію «Київ-Пасажирський», хоча в УЗ кажуть, що поліцію викликали співробітники. Також була інформація, що потерпілій пропонували хабар, щоб вона не викликала поліцію. Перевізник запевняє, що «зараз співробітники не підтверджують такі факти».

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через напад на жінку, а підозрюваному вже обрали запобіжний захід — у вигляді 60 діб під вартою без права внесення застави.

Що сказали в Укрзалізниці?

Укрзалізниця пообіцяла звільнити співробітників, які причетні до інциденту, зокрема провідницю вагона, яка не прослідкувала, що чоловік зайшов до потягу без квитка.

Також в УЗ пояснили, що відповідальний за безпеку пасажирів начальник потяга. Він має викликати поліцію та «попросити нападника ізолюватися». Адже начальник потяга не проходить жодних курсів із самооборони, сказали в Укрзалізниці.

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