Новий поділ на карантинні зони: Харків опинився у "червоній", а Тернопіль - у "зеленій"

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У «червону» зону за рівнем поширення коронавірусу потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області. Ця зона передбачає найгіршу ситуацію з коронавірусом. Про це свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони, пише Громадське, передає NNS.

Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в червоній «зоні», опинилися в «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно. Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

У «помаранчевій» зоні залишилися міста Івано-Франківськ та Львів, крім Луцька, туди потрапили ще Чернівці, а також:

Рівненський район,

Луцький та Любешівський райони Волинської області,

Городенківський район Івано-Франківської області,

Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області.

До «жовтої» зони потрапили міста Прилуки, Ніжин, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп, Калуш, Коломия, Дубно, а також:

Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області,

Житомирський, Любарський, Пулинський та Романівський на Житомирщині,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський район Закарпатської області,

Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький райони Івано-Франківської області,

Гощанський та Здолбунівський район Рівненської області

Білогірський, Волочиський, Красилівський, Теофіпольський та Чемеровецький район Хмельницької області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький, Чортківський райони Тернопільської області,

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області,

Бобровицький, Ніжинський, Прилуцький, Носівський та Козелецький райони Чернігівської області.

Натомість з «жовтої» до «зеленої» зони потрапили Вінниця, Хмельницький та Новоград-Волинський.

Уся інша територія України, зокрема Київ, у «зеленій» зоні.

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