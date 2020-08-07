Новий поділ на карантинні зони: Харків опинився у "червоній", а Тернопіль - у "зеленій"

07 серп. 2020
Перегляди: 512

Завантажте мобільний додаток сайту

У «червону» зону за рівнем поширення коронавірусу потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області. Ця зона передбачає найгіршу ситуацію з коронавірусом. Про це свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони, пише Громадське, передає NNS.

Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в червоній «зоні», опинилися в «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно. Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

У «помаранчевій» зоні залишилися міста Івано-Франківськ та Львів, крім Луцька, туди потрапили ще Чернівці, а також:
  • Рівненський район,
  • Луцький та Любешівський райони Волинської області,
  • Городенківський район Івано-Франківської області,
  • Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області.

До «жовтої» зони потрапили міста Прилуки, Ніжин, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп, Калуш, Коломия, Дубно, а також:

  • Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області,
  • Житомирський, Любарський, Пулинський та Романівський на Житомирщині,
  • Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський район Закарпатської області,
  • Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький райони Івано-Франківської області,
  • Гощанський та Здолбунівський район Рівненської області
  • Білогірський, Волочиський, Красилівський, Теофіпольський та Чемеровецький район Хмельницької області,
  • Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький, Чортківський райони Тернопільської області,
  • Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області,
  • Бобровицький, Ніжинський, Прилуцький, Носівський та Козелецький райони Чернігівської області.

Натомість з «жовтої» до «зеленої» зони потрапили Вінниця, Хмельницький та Новоград-Волинський.

Уся інша територія України, зокрема Київ, у «зеленій» зоні.

Раніше ми писали: Кілька днів поспіль новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 серпня

Автор: Маруся Оффон

Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів з ПриватБанку

Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів з ПриватБанку
Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Напередодні ці обвинувачення йому пред'явив Мін’юст США, повідомляє hromadske, передає NNS.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі