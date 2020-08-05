Замість дільничних інспекторів в Україні з’являться шерифи

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В Україні планують дільничних поступово замінювати поліцейськими громади, які будуть працювати як шериф. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко в ефірі Україна 24, пише Главком, передає NNS.

За словами Мартиненко, поліцейський громади буде працювати як шериф: постійно перебувати в громаді, співпрацювати з нею і отримувати від неї частину фінансування.

«Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції»,

— сказав він.

Мартиненко додав, що поліцейський громади буде постійно перебувати на території громади та співпрацювати з її жителями. При цьому фінансування буде лягати в тому числі і на громаду.

Нагадаємо, щось подібне кілька років тому планували запустити в Полтавській області. Планувалося, що дільничного офіцера, якому належить виконувати роль шерифа, буде вибирати територіальна громада, а Нацполіція його навчить і забезпечить спецзасобами. Шерифів планували набирати з ветеранів АТО чи колишніх військових

Між іншим, нещодавно у селі Княгининок, що на Волині, відкрили поліцейську станцію, де вже три місяці працює новий шериф. Волинь – серед областей, які першими долучилися до проєкту «Поліцейський офіцер громади», що стартував восени 2019.

Шерифом громади став Денис Суринович. Правоохоронець розповів, що в органах внутрішніх справ перебуває із 2012 року. Розпочав службу дільничним інспектором міліції. Пройшов переатестацію, взяв участь у проєкті, навчався у Львові, стажувався у Кіровоградській області і повернувся на Волинь у статусі старшого дільничного офіцера поліції.

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