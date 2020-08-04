У МОЗ розповіли, коли в Україні почнеться друга хвиля коронавірусу (відео)

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У МОЗ розповіли, коли в Україні почнеться друга хвиля коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко від сьогодні 4 серпня.

Згідно інформації, отриманої NNS , друга хвиля коронавірусу в Україні почнеться разом із сезонним зростанням захворюваності на ГРВІ і грип восени цього року. Про це заявив на брифінгу Віктор Ляшко.

За його словами, друга хвиля Covid-19 в Україні співпаде у часі з сезонним ростом захворюваності і завершиться тоді ж, коли сезонна захворюваність на грип і ГРВІ – навесні 2021 року.

“Ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ з жовтня до квітня”,

– заявив заступник глави МОЗ - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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