Провідникам Укрзалізниці дозволять користуватися газовими балончиками

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Працівникам Укрзалізниці дозволять користуватись газовими балончиками для захисту. Про це в ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає NNS.

«Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники Укрзалізниці ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще ніж не використовувати нічого взагалі»,

— каже Криклій.

Раніше Криклій заявив, що Укрзалізниця вже зробила розрахунки і запити, щоб поліція охорони на окремих напрямках потягів УЗ могла працювати.

Також він сказав, що керівник потягу Київ-Маріуполь, у якому побили та намагались зґвалтувати жінку, буде звільнений.

У свою чергу пресслужба Укрзалізниці повідомила, що з посад звільнять провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Також усіх провідників додатково проінструктували, аби не допустити таку ситуацію у майбутньому.

Нагадуємо, 1 серпня пасажирка Анастасія Лугова повідомила у Facebook, що вночі до неї в купе увірвався чоловік у одних трусах і став бити її. Дівчина почала кричати, від її крику прокинувся син. Чоловік спробував вдарити дитину, але Лугова змогла зупинити зловмисника, сказавши, що виконає будь-яку його прохання.

У відповідь на це чоловік спробував її зґвалтувати. Лугова попросила його вийти, щоб син нічого не побачив, пішла з чоловіком в його купе, звідки втекла до провідниці під приводом походу до дитини. Врешті вона разом з сином сховались в сусідньому вагоні.

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