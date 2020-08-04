В ООН закликають уряд України повернути «пакунки малюка»

Завантажте мобільний додаток сайту

Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) закликав уряд повернути «пакунки малюка», які замінили грошовими виплатами. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Нагадаємо, 29 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що з 1 вересня батькам новонароджених замість «пакунків малюка» виплачуватимуть цільову грошову компенсаційну виплату — 5 тисяч гривень.

Як стало відомо NNS , у заяві ЮНІСЕФ сказано, що більшість українських батьків (8 з 10) виступають за натуральну допомогу — про це свідчать їхні відгуки, які збирали протягом двох років. До того ж, за даними ЮНІСЕФ, «пакунки малюка» універсальні для всіх батьків, незалежно від їх економічного статусу.

«Пакунок малюка» об'єднує в собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні матеріали для батьків, наприклад, про вакцинацію і грудне вигодовування. Тому, крім матеріальної підтримки, сім'я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства", — підкреслили в ЮНІСЕФ.

У ЮНІСЕФ заявили, що 79% опитаних батьків відчули позитивний вплив програми «Пакунок малюка» на сімейний бюджет, і 49% з них змогли значно заощадити на покупці потрібних товарів.

Одноразову допомогу для новонароджених — «пакунок малюка» з найнеобхіднішими речами — почали видавати в Україні з 1 вересня 2018 року. До нього увійшли речі, які можуть знадобитися дитині протягом перших місяців життя — шапочки, пелюшки, підгузники, іграшки, ковдри і так далі - загалом 25.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України