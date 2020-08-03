Минздрав сообщил, где украинцам запретят отдыхать в августе

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новых правилах отдыха во время карантина. Как сообщает NNS со ссылкой на Politeka.net, замглавы Минздрава раскрыл украинцам подробности во время брифинга.

С 1 августа чиновники распределили все области Украины по четырем карантинным зонам в зависимости от санитарно-эпидемических показателей. Регион могут переместить из одной зоны в другую, если ситуация улучшится или ухудшится.

Виктор Ляшко отметил, что украинцы из "оранжевой" зоны не смогут отправиться в оздоровительные учреждения в "зеленой" или "желтой". Особенно это касается детских лагерей, которые обязаны не принимать детей на новые смены. Впрочем, выгонять воспитанников никто не будет - они смогут отдыхать до завершения смены.

"Когда регион переходит в оранжевую зону, действует запрет приема оздоровительными заведениями, которые находятся в зеленой или желтой зоне, детей с оранжевой зоны на период, пока действует ограничение в этой зоне",

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Кроме того, как проинформировал Виктор Ляшко, с 1 июля изменились правила въезда в страну как для иностранцев, так и для украинцев. Так прибывшим из "зеленой" зоны необходимо предоставить полис медстрахования - с ним можно пересечь границу без особых проблем. Если же турист приезжает из "красной" зоны, кроме страховки нужно показать ПЛР-тест или пройти его в течение суток. В противном случае, придется две недели провести в изоляции.

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