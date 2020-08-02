Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 серпня

02 серп. 2020
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2 серпня (станом на 9:00) в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних (+16 за добу), 39 543 пацієнти одужало (+235 за добу). Досі хворіють 30 900. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 9783 особи інфіковані за весь час (+112 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 8452 (+110).
  • Рівненська область — 6195 (+84).
  • Чернівецька область — 6061 (+97).
  • Закарпатська область — 5267 (+57).
  • Івано-Франківська область — 4795 (+115).
  • Волинська область — 3888 (+60).
  • Харківська область — 3862 (+76).
  • Київська область — 3823 (+36).
  • Одеська область — 3414 (+99).
  • Тернопільська область — 3086 (+51).
  • Вінницька область — 2790 (+24).
  • Житомирська область — 1921 (+25).
  • Дніпропетровська область — 1421 (+8).
  • Хмельницька область — 1180 (+17).
  • Черкаська область — 949 (+7).
  • Донецька область — 898 (+9).
  • Чернігівська область — 883 (+40).
  • Запорізька область — 823 (+23).
  • Кіровоградська область — 710 (+6).
  • Миколаївська область — 621 (+19).
  • Сумська область — 529 (+20).
  • Полтавська область — 459 (+13).
  • Херсонська область — 230 (+3).
  • Луганська область — 128 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Четвертий день поспіль більше 1000 хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 серпня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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