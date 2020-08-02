Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 серпня

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2 серпня (станом на 9:00) в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних (+16 за добу), 39 543 пацієнти одужало (+235 за добу). Досі хворіють 30 900. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 9783 особи інфіковані за весь час (+112 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 8452 (+110).

Рівненська область — 6195 (+84).

Чернівецька область — 6061 (+97).

Закарпатська область — 5267 (+57).

Івано-Франківська область — 4795 (+115).

Волинська область — 3888 (+60).

Харківська область — 3862 (+76).

Київська область — 3823 (+36).

Одеська область — 3414 (+99).

Тернопільська область — 3086 (+51).

Вінницька область — 2790 (+24).

Житомирська область — 1921 (+25).

Дніпропетровська область — 1421 (+8).

Хмельницька область — 1180 (+17).

Черкаська область — 949 (+7).

Донецька область — 898 (+9).

Чернігівська область — 883 (+40).

Запорізька область — 823 (+23).

Кіровоградська область — 710 (+6).

Миколаївська область — 621 (+19).

Сумська область — 529 (+20).

Полтавська область — 459 (+13).

Херсонська область — 230 (+3).

Луганська область — 128 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19.

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