Від карантину до підвищення тарифів: що зміниться в Україні з 1 серпня

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У серпні на українців чекають хоч і не фундаментальні, та все ж важливі зміни, пише Главком, передає NNS.

Так, як повідомляла NNS, з 1 серпня в Україні запроваджується адаптивний «кольоровий» карантин та ряд новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Нові правила карантину

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 серпня 2020 року, змінивши принцип поділу регіонів для посилення карантину.

З 1 серпня залежно від епідемічної ситуації в області чи районах встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.



Детальніше про це ми писали тут: Відсьогодні почали діяти нові правила адаптивного карантину.

Підвищення тарифів на електроенергію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшує тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії аж на 54,6%.

Таким чином, тариф зросте зі 155,4 грн/МВт·год до 240,23 грн/МВт·год. А тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становитиме 24,75 грн/МВт∙год (без урахування ПДВ).

У нацкомісії це рішення аргументують необхідністю отримати гроші, щоб погасити заборгованість перед виробниками «зеленої енергетики».

Відкриття дитячих таборів

З суботи, 1 серпня, в Україні запрацюють дитячі табори. Проте це не означає, що працюватимуть всі без виключення заклади.

У МОЗ заявили, що відкриття конкретного табору залежатиме від того, у якій із чотирьох карантинних зон він перебуває. Дозволять працювати лише таборам, що розташовані у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій та червоній зонах дитячі заклади відпочинку не відкриють.

Вступна кампанія

Вступна кампанія до закладів вищої освіти в Україні розпочнеться о 10 годині 1 серпня, і вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджет у період з 13 по 22 серпня.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко зазначив, що кількість заяв на контрактну форму навчання є необмеженою.

Серед новацій він назвав можливість подачі електронних заяв вступниками пільгових категорій, які мають хоча б 1 сертифікат ЗНО 2017-220 років.

Для цього їм потрібно звернутися до одного з закладів вищої або передвищої фахової освіти і надати підтверджуючий пільги документ, документ, що посвідчує особу та документ про освіту для внесення в окремий реєстр осіб зі спеціальними умовами вступу.

Друга новація: вступники, що мають право складати вступні іспити замість ЗНО, а також ті, що складають творчі конкурси на певні спеціальності, для участі в конкурсі на бюджетні місця, починаючи з 24 липня мають зареєструватися в закладі вищої освіти для складання таких іспитів та творчих конкурсів. Скласти такі іспити та творчі конкурси необхідно з 1 по 12 серпня.

Урядовець додав, що в 2020 році освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» будуть створені у всіх закладах вищої освіти не тільки підпорядкування МОН, а й підпорядкування МОЗ, Мінкульту та трьох закладів вищої освіти МВС.

Також в межах окремої квоти в конкурсному відборі будуть брати учатсь не лише вступники Автономної республіки Крим та міста Севастопіль, а й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та лінії зіткнення.

Подання документів на зарахування на освітній ступінь бакалавра за кошти державного бюджету відбувається в два етапи: основний до 20 серпня, другий етап - зарахування на контракт — до 23 жовтня.

В освітніх центрах вступники з тимчасово окупованих територій та Криму мають можливість подати до 5 заяв в одному освітньому центрі.

Електронні лікарняні

Міністерство охорони здоров’я та Пенсійний фонд планують запустити з 1 серпня цього року систему електронних листів тимчасової непрацездатності.

Так, лікарі зможуть самостійно вносити інформацію про тимчасову непрацездатність через сервіс на сайті Пенсійного фонду.

У МОЗ кажуть, що перехід до електронних лікарняних дозволить зекономити приблизно 4 млн грн, які щорічно витрачалися на закупівлю бланків листка лікарняних. Зараз система проходить тестування у понад 700 медичних закладах України.

Призупинення державної реєстрації

В Україні з 5 по 16 серпня буде призупинено реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань через запуск нового Єдиного державного реєстру.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, з 7 по 16 серпня дані будуть переноситись зі старого реєстру до нового, тому доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутнім.

Документи на реєстрацію не прийматимуть з 00:00 5 серпня, а документи, подані до цього часу, повинні бути опрацьовані до 18:00 7 серпня.

Нововведення в оподаткуванні

У серпні вступають в силу нововведення у галузі оподаткування. Це стосується обов’язкового вказання у фіскальному чеку коду УКТ ЗЕД при продажі всіх підакцизних товарів.

До 1 серпня у фіскальному чеку, який видається покупцеві, лише щодо пального зазначається код товарної підкатегорії згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Проте відповідно до ЗУ про підтримку платників податків на період карантину, з 1 серпня 2020 року суб’єкти господарювання мають проводити розрахункові операції через РРО із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів, зокрема, для цигарок та алкоголю.

До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

пальне;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспорт, призначений для перевезення 10 осіб і більше, транспорт для перевезення вантажів.

Реєстратори розрахункових операцій (РРО)

З 1 серпня, згідно із законом про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі і громадського харчування, усі програмно-технічні комплекси самообслуговування, що переказують кошти, мають бути фіскалізовані. Це означає, що споживач повинен отримати фіскальний чек, який має бути зареєстрований у Державній податковій службі.

Зазначається, що за незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачається збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій, оскільки діючі норми щодо розміру штрафних санкцій було прийнято ще у 2000 році.

Розміри штрафів:

з 1 серпня 2020 року застосовуватиметься штраф у 10 % (за перше порушення) і 50 % (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг);

з 1 січня 2021 – розмір штрафу становитиме 100 % і 150 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.

При цьому жодних додаткових штрафів до вже передбачених Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) не встановлюється.

Тариф на газ рахуватимуть по-новому

З 1 серпня в Україні повинні запрацювати нові правила постачання природного газу для населення. Кожен споживач отримає можливість самостійно вибирати і за бажанням у будь-яку момент міняти компанію, у якої він купує газ.

У державному НАК «Нафтогаз України» це називають відкриттям повноцінного ринку газу для населення, і по суті фінальною стадією реформи ринку, розпочатої ще в 2015 році.

Найважливіший аспект реформи для кінцевого споживача – ціна на газ – після 1 серпня не зміниться. Населення, як і попередні три роки, купуватиме газ за ціною імпортного паритету або іншими словами – за формулою «хаб + доставка».

Правила перетину КПВВ на Донбасі

Сьогодні змінюються правила перетину КПВВ на Донбасі, тоді як з 1 серпня Україна скасовує обов'язкову самоізоляцію для громадян, які будуть повертатися на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО і Криму.

З 1 серпня перетинати КПВВ на Донбасі забороняється іноземцям та особам без громадянства на лінії розмежування. Зокрема, свідоцтва або сертифіката страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов'язані з лікуванням Covid-19, і діє на термін перебування в країні.

Як повідомляє пресслужба, такий порядок регламентований постановою Кабінету міністрів.