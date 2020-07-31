Україну поділять на зони з 1 серпня: що і де буде заборонено

Завантажте мобільний додаток сайту

Комісія з техногенно-екологічної безпеки має поділити Україну на чотири карантинні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Цей розподіл почне діяти вже з 1 серпня, повідомляє NNS з посиланням на ВВС Україна.

Як стало відомо NNS , колір зони залежить від рівня поширення COVID-19 в регіоні. Водночас навіть у "найлегшій" - "зеленій" - зоні залишатимуться певні обмеження. Наприклад, треба буде обов'язково носити маски у громадських місцях та транспорті.

Раніше уряд продовжив карантин до кінця літа, тож і це зонування діятиме щонайменше до вересня.

Які саме регіони увійдуть в яку зону, уряд має оприлюднити до кінця п'ятниці чи у суботу зранку.

Що означають зони?

У постанові від 22 липня уряд пояснив обмеження у кожній зоні.

"Жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки означатимуть, що у цих регіонах "значне поширення COVID-19", більшого чи меншого рівня. При цьому найкращою зі згаданих буде ситуація у "жовтих" регіонах, найгіршою - у "червоних".

Наприклад, до "жовтої" зони віднесуть регіони, де лікарні, призначені для коронавірусних хворих, перевантажені більше, ніж на половину. А до "червоної" - більше, ніж на 75%. "Зелена" зона вважатиметься умовно безпечною. Водночас у кожній зоні діятимуть різні обмеження.

У "зеленій" зоні заборонені:

Масові заходи, за участю не більше однієї людини на 5 кв метрів; відвідувачі мають дотримуватися півтораметрової соціальної дистанції.

Кіносеанси чи культурні заходи, де в залах буде заповнено більше половини місць.

Перевозити у будь-якому громадському транспорті більше людей, ніж є сидячих місць. Перевізник забезпечує, щоб у водіїв були маски, та контролює, щоб маски носили пасажири.

У "жовтій" зоні заборонено (+обмеження "зеленої" зони):

Відвідувати будинки для літніх людей, установи, де постійно живуть люди з інвалідністю чи психічними порушеннями, а також установи, які "надають соціальні послуги" (крім екстрених випадків).

Водночас у "зеленій" та "жовтій" зонах дозволені спортивні змагання, за умови дотримання всіх санітарних норм і щоденного контролю стану учасників змагань.

У "помаранчевій" зоні заборонені (+обмеження "жовтої" зони):

Масові заходи за участі більше 100 людей.

Робота розважальних закладів, клубів, барів і ресторанів вночі (00.00 — 7.00). Можна працювати лише на доставку.

Відвідування закладів освіти групами понад 20 людей (окрім дитсадків та шкіл).

Планова госпіталізація, окрім пологів і допомоги вагітним чи новонародженим, допомоги онкохворим, паліативної допомоги та інших невідкладних операцій. Всі пацієнти при цьому мають пройти тест на коронавірус.

Робота спортзалів і фітнес-центрів.

Робота дитячих таборів і санаторіїв.

Оздоровлення та відпочинок дітей за межами даного регіону.

У "червоній" зоні діятимуть ще й такі заборони (+обмеження "помаранчевої" зони):

Всі регулярні чи нерегулярні перевезення транспортом, окрім легкових авто, де має їхати не більше п'яти людей (без врахування дітей до 14 років).

Робота всіх закладів освіти.

Робота всіх закладів і установ, крім продуктових магазинів, автозаправок, СТО, аптек, фінансових установ, сервісних центрів та закладів харчування, які працюватимуть на доставку.

Робота ТРЦ, кафе, барів і ресторанів.

Місцева влада у "помаранчевих" та "червоних" регіонах" може вводити додаткові обмеження.

Всі ці обмеження починають діяти з 1 серпня.