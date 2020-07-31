У Зеленського пояснили, хто матиме вихідні на нові державні свята

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Заступник керівника Офісу Президента пояснив особливості законопроекту про надання державного статусу окремим релігійним святам. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Офісу президента.

Як стало відомо NNS , законопроект про надання державного статусу окремим релігійним святам запроваджує законодавчу норму, згідно з якою роботодавцю рекомендується надавати вихідний день працівнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

«Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Відповідно до законопроекту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії»,

– сказав Ігор Жовква.

За словами заступника керівника Офісу Президента, такий підхід дасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування та продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без жодних порушень споконвічних традицій.

«Відповідно до Конституції, Україна є демократичною та правовою державою, яка гарантує дотримання основоположних прав людини. Одним з них є право на свободу світогляду та віросповідання. Стаття 35 Конституції України наголошує, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність»,

– наголосив Ігор Жовква.

Він зауважив, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію.

«У країнах Європейського Союзу існують глибокі традиції поваги до релігій та релігійних конфесій. Їхні права закріплені у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожну людину, незалежно від її релігійних переконань. В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Проте десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій»,

– зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква наголосив, що саме тому набуває актуальності законопроект про надання державного статусу окремим релігійним святам.

«Філософією цього документа є побудова в Україні мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу. Адже саме такі принципи втілені у розвинутих демократичних країнах»,

– сказав він.

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