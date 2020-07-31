Представлена новая концепция растаможки авто

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«Офис простых решений и результатов», возглавляемый бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обнародовал концепцию таможенной реформы, которая, в том числе, касается и растаможки автомобилей. Согласно документу, растаможка должна быть максимально упрощена, а брокеры отстранены от процесса оформления товаров и начислений налогов.

Концепция была разработана еще в мае-июне 2020 года и предложена Президенту Владимиру Зеленскому 30 июня 2020 года. По замыслу «Офис простых решений и результатов», концепция должна реформировать таможню в прозрачную, эффективную, самоокупаемую и дружественную к бизнесу, пишет NNS со ссылкой на АВТО-МИР.

Главная идея реформы — уменьшить количество служб контроля оставить только две: таможню и пограничную. Также для оформления товаров вместо более 26 документов (декларации, сертификаты, карты, договоры и т.п.) предлагается оставить только два: инвойс и транспортный документ.

Что касается автомобилей, то их предлагают растамаживать без привязки к стоимости, а по прозрачной формуле, и при оформлении автомобиля максимально снизить человеческий фактор.

Звучит и выглядит все красиво, но беда в том, что концепция — это просто слайды презентации с тезисами, очевидными каждому здравомыслящему человеку. Главное — механизмы реализации задуманного, те самые «прозрачные формулы» и прочее. А этого пока нет и неизвестно когда все это будет проработано и сформулировано. И насколько в итоге окажется выгодным простым украинцам. Потому что концепции с гиперлупами и беспилотными неолайнерами вместо маршруток мы уже видели.

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