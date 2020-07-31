Пошта, ломбарди та страхові компанії прийматимуть документи в смартфоні

31 лип. 2020
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Нацбанк дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку "Дія". Відповідне рішення міститься у Постанові Правління Національного банку № 107 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу", повідомляє NNS з посиланням на ligazakon.

Зокрема, постанова стосується страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, платіжних організацій, операторів поштового зв'язку, інших установ, що надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій тощо.

Таким чином українці згодом зможуть отримувати послуги у цих установах без паперових документів, а лише зі смартфоном. Працівники таких установ будуть верифікувати клієнтів за допомогою цифрової ID-картки чи закордонного біометричного паспорту громадянина через мобільний застосунок "Дія".

Також уможливлюється верифікація клієнтів за допомогою отримання установою даних Системи BankID та накладення особою КЕП на копію свого ідентифікаційного документа. А верифікувати ФОП та представників ТОВ тепер можна за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ), через яку надається доступ до інформації про цих осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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