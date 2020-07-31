Кількість випадків коронавірусу в Україні на 31 липня

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31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 летальні (+20 за добу), 38 752 пацієнти одужало (+598). Досі хворіють: 29 439. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірус виявлено:

Львівська область — 9526 осіб інфіковані за весь час (+147 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 8241 (+110).

Рівненська область — 6024 (+82).

Чернівецька область — 5875 (+63).

Закарпатська область — 5146 (+68).

Івано-Франківська область — 4557 (+111).

Волинська область — 3783 (+48).

Київська область — 3716 (+44).

Харківська область — 3711 (+85).

Одеська область — 3214 (+64).

Тернопільська область — 2976 (+54).

Вінницька область — 2736 (+38).

Житомирська область — 1850 (+43).

Дніпропетровська область — 1402 (+8).

Хмельницька область — 1138 (+29).

Черкаська область — 924 (+5).

Донецька область — 881 (+16).

Чернігівська область — 823 (+34).

Запорізька область — 790 (+11).

Кіровоградська область — 703 (+1).

Миколаївська область — 590 (+12).

Сумська область — 485 (+1).

Полтавська область — 440 (+9).

Херсонська область — 227 (+3).

Луганська область — 126 (+4).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 липня 2020 року до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на COVID-19.

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