Кількість випадків коронавірусу в Україні на 31 липня

- 31 лип. 2020
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31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 летальні (+20 за добу), 38 752 пацієнти одужало (+598). Досі хворіють: 29 439. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірус виявлено:
- Львівська область — 9526 осіб інфіковані за весь час (+147 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 8241 (+110).
- Рівненська область — 6024 (+82).
- Чернівецька область — 5875 (+63).
- Закарпатська область — 5146 (+68).
- Івано-Франківська область — 4557 (+111).
- Волинська область — 3783 (+48).
- Київська область — 3716 (+44).
- Харківська область — 3711 (+85).
- Одеська область — 3214 (+64).
- Тернопільська область — 2976 (+54).
- Вінницька область — 2736 (+38).
- Житомирська область — 1850 (+43).
- Дніпропетровська область — 1402 (+8).
- Хмельницька область — 1138 (+29).
- Черкаська область — 924 (+5).
- Донецька область — 881 (+16).
- Чернігівська область — 823 (+34).
- Запорізька область — 790 (+11).
- Кіровоградська область — 703 (+1).
- Миколаївська область — 590 (+12).
- Сумська область — 485 (+1).
- Полтавська область — 440 (+9).
- Херсонська область — 227 (+3).
- Луганська область — 126 (+4).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 липня 2020 року до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на COVID-19.
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