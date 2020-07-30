Курбан-Байрам, Ханука та інші: в Україні можуть з'явитися нові державні свята

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.

Відповідний указ № 303/2020 Глава держави підписав 30 липня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт президента.

Як зазначається в документі, така пропозиція подається з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного.

Згідно з указом, уряд має вивчити це питання та напрацювати пропозиції у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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