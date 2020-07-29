Саакашвілі анонсував «суд у смартфоні» (відео)

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Саакашвілі анонсував у рамках судової реформи запустити проєкт "Суд у смартфоні". Про це NNS повідомляє з посиланням на aspi.com.ua.

Як стало відомо NNS , в Україні хочуть надати громадянам можливість віртуальної комунікації з судовими органами. "Суд у смартфоні", на думку головного реформатора країни Міхеїла Саакашвілі, допоможе спростити роботу з судами громадян України.

Про це Саакашвілі повідомив у презентаційному ролику про концепцію судової реформи, який опублікував у Facebook. Повідомляється, що в Офісі простих рішень і результатів (ОПРР), який очолює Саакашвілі, пропонують впровадити ініціативу президента Володимира Зеленського і перенести частину судових послуг у віртуальний режим. Іншими словами, мова йде про проєкт "Суд в смартфоні".

Саакашвілі зазначив, що проєкт надасть можливість громадянами України в мережі подавати позови, оплачувати судові збори, передавати судові докази, відстежувати стан розгляду справи, отримувати копії рішень.

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