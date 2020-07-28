Укрзалізниця відновлює рух ще 17 потягів: список

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Наприкінці липня Укрзалізниця подовжить курсування 17 регіональних поїздів. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу УЗ.

«Укрзалізниця подовжує курсування 17 регіональних поїздів з 31 липня цього року. Завдяки регіональним поїздам пасажири матимуть можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст»,

— йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 31 липня курсування відновлять такі поїзди:

№ 884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський щоденно;

№ 888/887 Київ-Волинський — Ворожба – Фастів щоденно;

№ 896/895 Київ-Волинський — Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;

№ 896/895 Конотоп — Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;

№ 896/895 Київ-Волинський — Шостка по п’ятницях і неділях;

№ 896/895 Шостка — Київ-Волинський по понеділках і суботах;

№ 864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський по понеділках, п’ятницях, суботах і неділях;

№ 867 Київ — Жмеринка по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 868 Жмеринка — Київ по понеділках, суботах і неділях;

№ 880/879-882/881 Київ-Волинський — Славутич — Фастів по неділях;

№ 885 Київ — Рівне по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 886 Рівне — Шепетівка по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 870 Шепетівка — Київ по понеділках, суботах і неділях;

№ 887/888 Коростень — Вінниця щоденно, крім понеділка;

№ 889/890 Вінниця — Коростень щоденно, крім понеділка;

№ 877 Коростень — Житомир по понеділках;

№ 878 Житомир — Коростень по понеділках.

«Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України»,

— попереджають в УЗ.

Нагадаємо, що призначення поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

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Фото: zik.ua