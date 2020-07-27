Стало відомо, коли в Україні з’явиться вакцина від коронавірусу

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні з’явиться вакцина від коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на lenta.ua.

Як стало відомо NNS , Японія запропонувала Україні почати поставляти вакцину навесні 2021 року. Віктор Ляшко пояснив, що для повного захисту організму потрібно 2 дози вакцини, при цьому ціна однієї складе близько 500 грн.

Головний санітарний лікар України впевнений, що поступово потрібно вакцинувати 100% населення країни, але першими ліки отримають медики, силовики, пенсіонери і люди з хронічними захворюваннями.

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