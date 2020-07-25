Меру Одеси оплатили подарунковий сертифікат в СІЗО (фото)

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Блогер Ірина Гриб придбала подарунковий сертифікат для мера Одеси Геннадія Труханова, щоб йому було комфортно в СІЗО. Про це вона повідомила у Telegram, пише zpost.me, передає NNS.

«Я дуже переживаю як ви себе будете почувати в СІЗО. Мені б дуже хотілося щоб ви відчували себе як вдома. Ви не переживайте я про все подбала. Дарую вам сертифікат на платну камеру в СІЗО. Ви не соромтеся - якщо потрібно продовжити, я обов'язково це зроблю»,

— написала блогерка.

Як повідомляла NNS, Міністерство юстиції запустило нову послугу: подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО.

Така можливість з'явилася тільки вчора. Мін'юст повідомив, що тепер можна придбати подарунковий сертифікат на "відсидку" в слідчому ізоляторі, і цей сертифікат - подарувати будь-якому чиновнику, депутату, судді.

Послугою можна скористатися протягом шести місяців.

Наразі розслідується ряд справ, де фігурантом є Труханов. Зокрема, одне з них по декларації з недостовірними даними, а ще одне - багатомільйонна схема з боргами перед банком "Надра". І найважливіше - афери з комунальною власністю, з приводу яких нещодавно в Одесі проходили обшуки.

Поки ж триває розслідування, меру можуть вибрати новий запобіжний захід.