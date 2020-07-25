Понад 1000 інфікованих за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 липня

25 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 25 липня 2020 року — 63 тисячі 929 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні 1 590 людей (+19 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 35 497 пацієнтів (+611 осіб за добу).

Досі хворіють 26 842 людини.

Загалом проведено 951 082 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 8702 особи інфіковані за весь час (+114 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 7525 (+129).
  3. Чернівецька область — 5548 (+63).
  4. Рівненська область — 5542 (+143).
  5. Закарпатська область — 4774 (+68).
  6. Івано-Франківська область — 3937 (+85).
  7. Волинська область — 3503 (+57).
  8. Київська область — 3461 (+40).
  9. Харківська область — 3342 (+65).
  10. Одеська область — 2846 (+97).
  11. Тернопільська область — 2672 (+68).
  12. Вінницька область — 2512 (+50).
  13. Житомирська область — 1691 (+21).
  14. Дніпропетровська область — 1317 (+15).
  15. Хмельницька область — 1037 (+16).
  16. Черкаська область — 897 (+9).
  17. Донецька область — 842 (+12).
  18. Запорізька область — 725 (+13).
  19. Кіровоградська область — 690 (+1).
  20. Чернігівська область — 699 (+11).
  21. Миколаївська область — 539 (+3).
  22. Сумська область — 411 (+14).
  23. Полтавська область — 388 (+10).
  24. Херсонська область — 219 (+1).
  25. Луганська область — 119 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Станом на 9:00 ранку 25 липня у світі 15,94 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. + 289 тисяч нових випадків за добу - ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД.

Автор: Маруся Оффон

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