Понад 1000 інфікованих за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 липня

- 25 лип. 2020
- Перегляди: 776
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 25 липня 2020 року — 63 тисячі 929 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні 1 590 людей (+19 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 35 497 пацієнтів (+611 осіб за добу).
Досі хворіють 26 842 людини.
Загалом проведено 951 082 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 8702 особи інфіковані за весь час (+114 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7525 (+129).
- Чернівецька область — 5548 (+63).
- Рівненська область — 5542 (+143).
- Закарпатська область — 4774 (+68).
- Івано-Франківська область — 3937 (+85).
- Волинська область — 3503 (+57).
- Київська область — 3461 (+40).
- Харківська область — 3342 (+65).
- Одеська область — 2846 (+97).
- Тернопільська область — 2672 (+68).
- Вінницька область — 2512 (+50).
- Житомирська область — 1691 (+21).
- Дніпропетровська область — 1317 (+15).
- Хмельницька область — 1037 (+16).
- Черкаська область — 897 (+9).
- Донецька область — 842 (+12).
- Запорізька область — 725 (+13).
- Кіровоградська область — 690 (+1).
- Чернігівська область — 699 (+11).
- Миколаївська область — 539 (+3).
- Сумська область — 411 (+14).
- Полтавська область — 388 (+10).
- Херсонська область — 219 (+1).
- Луганська область — 119 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків в Україні на 24 липня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Станом на 9:00 ранку 25 липня у світі 15,94 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. + 289 тисяч нових випадків за добу - ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД.