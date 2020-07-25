Понад 1000 інфікованих за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 липня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 25 липня 2020 року — 63 тисячі 929 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні 1 590 людей (+19 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 35 497 пацієнтів (+611 осіб за добу).

Досі хворіють 26 842 людини.

Загалом проведено 951 082 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 8702 особи інфіковані за весь час (+114 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 7525 (+129). Чернівецька область — 5548 (+63). Рівненська область — 5542 (+143). Закарпатська область — 4774 (+68). Івано-Франківська область — 3937 (+85). Волинська область — 3503 (+57). Київська область — 3461 (+40). Харківська область — 3342 (+65). Одеська область — 2846 (+97). Тернопільська область — 2672 (+68). Вінницька область — 2512 (+50). Житомирська область — 1691 (+21). Дніпропетровська область — 1317 (+15). Хмельницька область — 1037 (+16). Черкаська область — 897 (+9). Донецька область — 842 (+12). Запорізька область — 725 (+13). Кіровоградська область — 690 (+1). Чернігівська область — 699 (+11). Миколаївська область — 539 (+3). Сумська область — 411 (+14). Полтавська область — 388 (+10). Херсонська область — 219 (+1). Луганська область — 119 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 25 липня 2020 року до Центру надійшло 1307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 114 896 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків в Україні на 24 липня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на 9:00 ранку 25 липня у світі 15,94 мільйонів людей інфіковані коронавірусом. + 289 тисяч нових випадків за добу - ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД.