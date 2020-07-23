В Україні хочуть посилити відповідальність за неповагу до поліції

Завантажте мобільний додаток сайту

У Міністерстві внутрішніх справ України запропонували збільшити розмір штрафу за образу поліцейських. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , про відповідні наміри заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, у міністерстві розробили відповідний законопроект, згідно з яким за образу поліцейські будуть штрафувати на суму 1700-3400 грн., хоча зараз за невиконання вимог поліцейського необхідно заплатити лише 136-255 грн.

"Якщо депутати нас підтримають... я хочу подивитися, як вони будуть реагувати, якщо їм будуть плювати в обличчя, якщо депутатів будуть ображати, і вони нічого не зможуть зробити, коли їм треба стояти годинами і вислуховувати всі ці дурниці",

- заявив Геращенко.

Нагадаємо, коли суд обирав Стерненко запобіжний захід, то під будівлею зібралися сотні людей у підтримку активіста. Тоді між активістами і правоохоронцями сталися зіткнення.

Відразу після цих подій було піднято питання про збільшення штрафів за образу поліцейських. У МВС анонсували додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками співробітників правоохоронних органів.

Раніше ми повідомляли: Полтавський нападник відпустив заручника і втік

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України