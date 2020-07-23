В Міносвіти пояснили, у яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня

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Відповідно до нових правил адаптивного карантину, 1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів "червоної" зони, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій у своєму Facebook.

"Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Тільки у «червоній» зоні передбачено заборону відвідування закладів освіти. У всіх інших випадках учні йдуть до школи! Для того, щоб з 1 вересня наші діти пішли до школи, ми маємо бути соціально відповідальними",

- пояснила вона.

Як раніше повідомляла NNS , Кабінет міністрів продовжив карантин до 31 серпня.

Крім того, з 1 серпня адаптивний карантин в Україні діятиме по-новому.

Станом на 23 липня в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 856 нових випадків.