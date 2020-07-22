«Слуги народу» хочуть карати за пропаганду гомосексуалізму: зареєстровано законопроєкт

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо відповідальності за пропаганду «гомосексуалізму та трансгендеризму». Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН, яка посилається на офіційний портал Верховної Ради України.

Як стало відомо NNS, авторами проєкту закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму" (№3917) є народні депутати з фракції «Слуга народу» Олена Лис і Георгій Мазурашу.

На даний час текст відсутній на сайті парламенту.

У Фейсбуці громадської організації «Гей-альянс Україна» опублікували повідомлення, яке засуджує цю ініціативу.

«Коли депутати від партії «Слуга народу» вигадують нові терміни на кшталт «пропаганда гомосексуалізму і трансгендеризму», стає зрозумілим, на жаль, що передвиборчі обіцянки про «благополуччя українців та соціальні стандарти» залишились у минулому»,

– йдеться в дописі.

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