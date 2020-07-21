На Запорізькому курорті спалах коронавірусу

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У санаторії запорізького курорту – спалах COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.Запоріжжя, яке посилається на пресслужбу Запорізької ОДА.

Як стало відомо NNS , шість курортників захворіли на COVID-19 в бердянському санаторії "Арктика". Позачергова регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області ухвалила рішення про тестування на коронавірус усіх пацієнтів і медичних працівників санаторію.

За результатами обстеження "Арктику" можуть зачинити на два тижні. Утім, поки таке рішення не ухвалене.

Загалом, в обласній комісії констатують, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 на курорті погіршилася. Тому вирішено посилити тут протиепідемічні заходи. Зокрема, у Бердянську повертаються до проведення дезінфекції у громадському транспорті та в місцях масового перебування людей. Також буде проведений плановий скринінг на СОVID-19 медичних працівників закладів охорони здоров’я міста і оздоровчих закладів тощо.

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