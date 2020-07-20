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Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» рассказал, как начнется новый учебный год в Украине. Родители школьников могут радоваться, с 1 сентября школы Украины заработают в обычном режиме. Отличную новость сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

Учебный процесс в Украине начнется 1 сентября. Дети будут посещать уроки, как в прежние докарантинные времена. Не будет удаленки, двухсменки и уроков в онлайн режиме. Власти приняли окончательное решение относительно организации обучения детей в учебных заведениях, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» рассказал, что новый учебный год в Украине будет проходить в обычном режиме. Конечно же, взирая на эпидемическую ситуацию, в отдельных районах, которые будут определены в «красную зону» по заболеваемости коронавирусом, возможны исключения.

Суть исключений состоит в том, что учебные заведения будут закрываться на карантин, если эпидпорог по заболеваемости будет превышен. К слову, ничего необычного в этом нет, Виктор Ляшко напомнил, что во время эпидемий гриппа и ОРВИ школы в Украине закрывали на несколько недель, чтобы защитить детей от инфекции.

«"Красная зона" в этих районах, это не будет что-то необычное, это мы уже знаем, что такое эпидпорог. То есть, если "красная зона", школа закрывается на определенный период времени»,

- рассказал представитель Минздрава.

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