Головний редактор «Цензор.Нет» захворів на коронавірус: серед контактних осіб відомі політики

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Журналіст Юрій Бутусов заразився коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на focus.ua, який посилається на сторінку Бутусова у Фейсбуці. За пару днів до отримання позитивного тесту на COVID-19 журналіст брав участь у ток-шоу разом з впливовими нардепами.

"У мене коронавірус. Тільки що отримав висновок лабораторії "Діла". Вважаю за необхідне повідомити всім, з ким я був у контакті за останній час",

— написав журналіст.

Бутусов розповів, що у нього трохи підвищена температура (36,9-37,2) і невелика ломота в суглобах. Інших симптомів поки не спостерігається.

"Якщо б не епідемія, я міг би і не звернути увагу, проте в такому випадку краще не зволікати з тестуванням. Його роблять дуже швидко, це не створює великих незручностей. Де я міг підхопити вірус, якщо чесно, не знаю",

— зазначив журналіст.

Він додав, що відчуває себе добре і до повного лікування буде перебувати на самоізоляції разом з сім'єю.

Як стало відомо NNS, 16 липня Бутусов брав участь у ток-шоу "Право на владу" разом з низкою українських топ-політиків. Серед них:

спікер Верховної Ради Дмитро Разумков;

глава партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко;

нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко;

нардеп від "Слугм народу" Олександр Дубинський;

голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко;

співголова "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко;

нардеп від партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Бутусов під час передачі сидів між Іриною Геращенко та Олександром Корнієнко. У коментарях до повідомлення журналіста Ірина Геращенко написала, що здасть тест на коронавірус.

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