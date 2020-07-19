Раптово згасла свічка - це погана прикмета? ПЦУ розвінчує міфи

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Православна церква України розвінчала міф про те, що раптово згасла церковна свічка є поганою прикметою. Про це NNS передає з посиланням на повідомлення ПЦУ у Фейсбук.

Деякі люди засмучуються і вважають «поганою прикметою» те, що раптово згасла свічка у церкві, яку вони засвітили.

Проте, цього робити не варто, розповідають в УПЦ.

«Запаліть свічку знову, якщо є таке бажання, але знайте: ваша турбота і любов про людину, за яку ви молитеся перед Господом, нікуди не зникає, коли гасне вогонь. Ніякого зла ми не робимо ані собі, ані ближнім, коли в наших руках від випадкового протягу погасне свічка»,

— йдеться в повідомленні.

Свічка аж ніяк не може бути провісником поганих подій чи новин, зазначають в Православній церкві України.

«Тож не шукайте у формі вогню свічки, випадковому подиху сусіда, який загасив свічку, у якості матеріалу свічки чи у наслідках звичайного протягу ніяких непотрібних натяків, пояснень того, чого немає. Так виникають забобони, які є марновірством, помилковою вірою»,

— пишуть в УПЦ.

«Забобони перекручують істину віру та породжують у душі страх, який і стає причиною негараздів»,

— підкреслюють в УПЦ.

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