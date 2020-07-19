В анексованому Криму два водосховища опинилися на межі висихання

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У анексованому Криму на межі висихання Білогірське та Тайганське водосховища, передає Громадське, інформує NNS.

Про це пишуть «Крим.Реалії» з посиланням на активіста руху «Вільний Крим» Решада Меметова.

Так, стан Білогірського водосховища в анексованому Криму в липні значно погіршився. Після висихання верхньої водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і середня частина водосховища.

Ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, нині перетворилася у струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води у цю пору року на їхній пам'яті ще не було, пишуть «Крим.Реалії».

«Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями»,

— розповідає активіст Решад Меметов.

Він зазначив, що зараз на водосховищі ведеться інтенсивна риболовля. Цього тижня також російські військові проклали водогін із Тайганського водосховища до Сімферополя.

«Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище»,

— наголошує активіст.

10 липня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначав, що в анексованому Росією Криму достатньо води для того, щоб нею користувалося населення.