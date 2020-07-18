Україна – перша за рівнем злочинності в Європі

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Україна посіла перше місце у списку за рівнем злочинності в Європі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Апостроф, який, в свою чергу, посилається на сервіс Numbeo. Аналітики прорахували індекс злочинності в різних державах.

Як стало відомо NNS , серед країн Європи Україна перша з показником 48,84. Також у трійці перших Швеція (47,43) і Франція (47,37). Далі йдуть Молдова, Ірландія, Бельгія, Сполучене Королівство, Італія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія.

За даними фахівців Numbeo, серед країн світу Україна посіла 47 місце. Перед Україною в світовому списку Марокко (48,97) та Іран (48,91). За нашою країною з меншим рівнем злочинності Гана (48,64), Ірак (48,00).

У перших рядах Венесуела (84,36), Папуа - Нова Гвінея (80,04), Південна Африка (77,29), Афганістан (76,97), Гондурас (76,65).

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