Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 липня

- 18 лип. 2020
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18 липня (станом на 9:00) в Україні 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 847 нових випадків. Загалом проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2271 випадок;
- Волинська область — 3219 випадків;
- Дніпропетровська область — 1183 випадки;
- Донецька область — 791 випадок;
- Житомирська область — 1584 випадки;
- Закарпатська область — 4318 випадків;
- Запорізька область — 665 випадків;
- Івано-Франківська область — 3385 випадків;
- Кіровоградська область — 677 випадків;
- м. Київ — 6797 випадків;
- Київська область — 3229 випадків;
- Львівська область — 7891 випадок;
- Луганська область — 105 випадків;
- Миколаївська область — 510 випадків;
- Одеська область — 2492 випадки;
- Полтавська область — 348 випадків;
- Рівненська область — 5015 випадків;
- Сумська область — 355 випадків;
- Тернопільська область — 2394 випадки;
- Харківська область — 2971 випадок;
- Херсонська область — 209 випадків;
- Хмельницька область — 963 випадки;
- Чернівецька область — 5289 випадків;
- Черкаська область — 818 випадків;
- Чернігівська область — 632 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 липня 2020 року до Центру надійшло 1055 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 107 410 повідомлень про підозру на COVID-19.
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