В Україні хочуть збільшити штрафи за кинуті недопалки та сміття на вулиці

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В Україні планують суттєво підвищити штрафи за викинуті недопалки та сміття на вулиці. Відповідний законопроект можуть схвалити вже цієї осені, пише РБК-Україна, передає NNS.

За словами львівського юриста Лілії Баюш, закон регулюватиме всю сферу управління відходами, включаючи відповідальність кидання недопалків та іншого сміття. Про це передає PravdaTUT.Lviv.

Передбачено збільшення штрафів від 1700 до 2500 гривень, тобто від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів.

Експерти вважають, що нові штрафи хочуть прирівняти до європейських.

"Країна підписала відповідні договори й повинна привести своє законодавство до законодавства в цій сфері в країнах Європейського Союзу. Фактично, нас зараз зобов'язують посилити відповідальність",

- зазначила юрист.

Зараз в Україні покарання за викинуті недопалки вважають "смішним" і майже не врегульованим. Патрульним важко оштрафувати когось за куріння в недозволеному місці, і тим більше за засмічення недопалками.

Як розповів старший лейтенант поліції Олександр Гунчерюк, найчастіше такі порушення фіксують на стаціонарних зупинках громадського транспорту та на дитячих майданчиках. Крім цих місць, курити заборонено також в під'їздах, підземних переходах, на території установ навчання й охорони здоров'я, у ліфтах, таксофонах, приміщеннях культурного і державного призначення.

Зараз передбачена санкція штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 51 до 170 гривень.

Водночас за дрібне засмічення навколишнього середовища штрафні санкції можуть бути ще меншими. Так, за викинутий непотріб з поїзда доведеться заплатити до 170 гривень, а от якщо викинути сміття з авто - покарання становить всього 17 гривень. Тому законопроект покликаний підвищити пеню до такого рівня, щоб люди боялися смітити.