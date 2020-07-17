"Руки геть від мови!": під Радою другий день відбувається акція на захист української мови (фото)

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Біля будівлі Верховної Ради другий день поспіль проходить акція протесту через "мовний" законопроєкт від від "Слуги народу" Максима Бужанського. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Наразі на площі під парламентом перебувають кілька сотень осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас люди продовжують підходити під ВР.

Вони тримають українські прапори, прапори "Свободи", "Демократичної сокири" та "Національного корпусу", дехто одягнений у вишиванки.

Учасники акції тримають плакати з надписами "Заважає мова - геть до Ростова", "Руки геть від української мови", "Кажи мовою, а не ляпай язиком", "Зупини лінгвоцид" та інші.

Учасники акції стверджують, що будуть чекати розгляду у Раді законопроєкту Максима Бужанського, також вони на площі перед Верховною Радою склали сухі гілки, ймовірно для розпалювання вогнища.

Вчора, 16 липня, під стінами Верховної Ради проходила аналогічна акція на захист української мови.

Нагадаємо, у Верховній Раді у порядку денному на п’ятницю, 17 липня, є законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Раніше ми писали: Законопроєкт Бужанського про скасування вивчення предметів українською у школах розглянуть в Раді

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 17 липня.

Водночас Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Фото: РБК-Україна