Ідентифікаційний код стане електронним, він з'явиться у додатку "Дія"

17 лип. 2020
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Електронна версія ідентифікаційного коду стане доступною в додатку «Дія». Про це 16 липня розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає zaxid.net, інформує NNS.

«Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці)»,

– написав міністр.

Цей окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів. Цифровий ідентифікаційний код можна буде подати держорганам чи іншим відомствам, де його вимагатимуть через QR або пуш-повідомлення.

Наразі у мобільному додатку «Дія» доступні кілька важливих документів:

  • електронний паспорт
  • електронне водійське посвідчення
  • автоцивілка
  • студентський квиток
  • військовий квиток
  • закордонний паспорт

Додаток «Дія» встановлено на телефонах понад 3 млн українців. З них понад 2,6 млн встановили додаток, щоб корисутватись паспортом або водійським посвідченням. У 307 тисяч осіб запрацювало страхування. Активних студентів - 151 тисяча, тобто кожен п'ятий студент у країні.

Раніше ми писали: Верховна Рада призначила дату місцевих виборів

Фото: ukranews.com

Автор: Маруся Оффон

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