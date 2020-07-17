Ідентифікаційний код стане електронним, він з'явиться у додатку "Дія"

Завантажте мобільний додаток сайту

Електронна версія ідентифікаційного коду стане доступною в додатку «Дія». Про це 16 липня розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає zaxid.net, інформує NNS.

«Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці)»,

– написав міністр.

Цей окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів. Цифровий ідентифікаційний код можна буде подати держорганам чи іншим відомствам, де його вимагатимуть через QR або пуш-повідомлення.

Наразі у мобільному додатку «Дія» доступні кілька важливих документів:

електронний паспорт

електронне водійське посвідчення

автоцивілка

студентський квиток

військовий квиток

закордонний паспорт

Додаток «Дія» встановлено на телефонах понад 3 млн українців. З них понад 2,6 млн встановили додаток, щоб корисутватись паспортом або водійським посвідченням. У 307 тисяч осіб запрацювало страхування. Активних студентів - 151 тисяча, тобто кожен п'ятий студент у країні.

Раніше ми писали: Верховна Рада призначила дату місцевих виборів

Фото: ukranews.com