Ідентифікаційний код стане електронним, він з'явиться у додатку "Дія"

- 17 лип. 2020
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Електронна версія ідентифікаційного коду стане доступною в додатку «Дія». Про це 16 липня розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає zaxid.net, інформує NNS.
«Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці)»,
– написав міністр.
Цей окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів. Цифровий ідентифікаційний код можна буде подати держорганам чи іншим відомствам, де його вимагатимуть через QR або пуш-повідомлення.
Наразі у мобільному додатку «Дія» доступні кілька важливих документів:
- електронний паспорт
- електронне водійське посвідчення
- автоцивілка
- студентський квиток
- військовий квиток
- закордонний паспорт
Додаток «Дія» встановлено на телефонах понад 3 млн українців. З них понад 2,6 млн встановили додаток, щоб корисутватись паспортом або водійським посвідченням. У 307 тисяч осіб запрацювало страхування. Активних студентів - 151 тисяча, тобто кожен п'ятий студент у країні.
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Фото: ukranews.com
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