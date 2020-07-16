Зеленський проти подовження карантину надовго: Україну поділять на зони

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Президент Зеленський закликає не поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента України.

Як стало відомо NNS , відповідне застереження голова держави зробив під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів, яка відбулася під його головуванням.

«Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше»,

– сказав Глава держави.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому. За документом, регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Нагадаємо, ведений раніше карантин в Україні повинен був завершитися 31 липня. Проте через високий рівень захворюваності на коронавірус його вирішено подовжити.