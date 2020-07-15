Зеленский выступил за пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами

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В течение недели правительство должно сформировать план в соответствии с этой идеей. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение для водителей, которые в состоянии опьянения создают аварийную ситуацию на дороге, влекущую гибель человека.

Ответственные чиновники должны предоставить результаты работы. Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы Офиса президента.

NNS ранее писал «З 1 липня в Україні посилили покарання за їзду у нетверезому стані», а чуть позже: «Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано». В связи с этим, украинцы начали задаваться вполне логичными вопросами:

«Если вождение в пьяном состоянии повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской… И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать»,

— заявил президент.

Зеленский также обратился к премьер-министру, чтобы в течение недели правительство подготовило предложения по повышению безопасности дорожного движения.

«И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За этим будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это человек, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки»,

— отметил он.

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