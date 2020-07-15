Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 липня

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15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних (+15 за добу), 28 131 пацієнт одужав (+977 за добу). За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 7425 осіб інфіковані за весь час (+171 новий лабораторно підтверджений випадкок за добу).

Київ — 6497 (+147).

Чернівецька область — 5208 (+24).

Рівненська область — 4782 (+42).

Закарпатська область — 4112 (+57).

Івано-Франківська область — 3178 (+51).

Київська область — 3128 (+38).

Волинська область — 3117 (+37).

Харківська область — 2787 (+64).

Одеська область — 2314 (+56).

Тернопільська область — 2292 (+16).

Вінницька область — 2194 (+46).

Житомирська область — 1550 (+8).

Дніпропетровська область — 1155 (+9).

Хмельницька область — 922 (+13).

Черкаська область — 771 (+16).

Донецька область — 767 (+2).

Кіровоградська область — 674 — минулої доби нових випадків не зареєстровано: другу добу поспіль.

Запорізька область — 631 (+9).

Чернігівська область — 624 (+12).

Миколаївська область — 494 (+7).

Сумська область — 346 (+5).

Полтавська область — 337 (+3).

Херсонська область — 205 (+1).

Луганська область — 97 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.

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