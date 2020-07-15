Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 липня

- 15 лип. 2020
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15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних (+15 за добу), 28 131 пацієнт одужав (+977 за добу). За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 7425 осіб інфіковані за весь час (+171 новий лабораторно підтверджений випадкок за добу).
- Київ — 6497 (+147).
- Чернівецька область — 5208 (+24).
- Рівненська область — 4782 (+42).
- Закарпатська область — 4112 (+57).
- Івано-Франківська область — 3178 (+51).
- Київська область — 3128 (+38).
- Волинська область — 3117 (+37).
- Харківська область — 2787 (+64).
- Одеська область — 2314 (+56).
- Тернопільська область — 2292 (+16).
- Вінницька область — 2194 (+46).
- Житомирська область — 1550 (+8).
- Дніпропетровська область — 1155 (+9).
- Хмельницька область — 922 (+13).
- Черкаська область — 771 (+16).
- Донецька область — 767 (+2).
- Кіровоградська область — 674 — минулої доби нових випадків не зареєстровано: другу добу поспіль.
- Запорізька область — 631 (+9).
- Чернігівська область — 624 (+12).
- Миколаївська область — 494 (+7).
- Сумська область — 346 (+5).
- Полтавська область — 337 (+3).
- Херсонська область — 205 (+1).
- Луганська область — 97 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.
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