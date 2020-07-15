Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 липня

15 лип. 2020
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15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних (+15 за добу), 28 131 пацієнт одужав (+977 за добу). За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 7425 осіб інфіковані за весь час (+171 новий лабораторно підтверджений випадкок за добу).
  • Київ — 6497 (+147).
  • Чернівецька область — 5208 (+24).
  • Рівненська область — 4782 (+42).
  • Закарпатська область — 4112 (+57).
  • Івано-Франківська область — 3178 (+51).
  • Київська область — 3128 (+38).
  • Волинська область — 3117 (+37).
  • Харківська область — 2787 (+64).
  • Одеська область — 2314 (+56).
  • Тернопільська область — 2292 (+16).
  • Вінницька область — 2194 (+46).
  • Житомирська область — 1550 (+8).
  • Дніпропетровська область — 1155 (+9).
  • Хмельницька область — 922 (+13).
  • Черкаська область — 771 (+16).
  • Донецька область — 767 (+2).
  • Кіровоградська область — 674 — минулої доби нових випадків не зареєстровано: другу добу поспіль.
  • Запорізька область — 631 (+9).
  • Чернігівська область — 624 (+12).
  • Миколаївська область — 494 (+7).
  • Сумська область — 346 (+5).
  • Полтавська область — 337 (+3).
  • Херсонська область — 205 (+1).
  • Луганська область — 97 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 липня

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