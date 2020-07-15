Карантин в Україні подовжать мінімум на місяць – Степанов

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Адаптивний карантин в Україні буде подовжено мінімум на місяць. Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - повідомляє NNS з посиланням на Букви.

“У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати",

– пояснив глава МОЗ.

Крім того, за його словами, міністерство пропонує внести корективи в правила адаптивного карантину. Наразі МОЗ готує проєкт постанови для подовження карантину в Україні ще на місяць.

Раніше ми повідомляли про те, що карантин в Україні планують продовжити. Проте, щн вчора, 14 липня, мова йшла про два тижні