Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 липня

- 12 лип. 2020
- Перегляди: 433
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 12 липня 2020 року — 53 521 людина інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.
За добу виявлено 678 нових випадків інфікування коронавірусом.
Померли від коронавірусу в Україні 1 383 людини (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 26 118 пацієнтів (+457 за добу).
Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):
- Львівська область — 7003 особи інфіковані за весь час (+121 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
- Київ — 6182 (+67).
- Чернівецька область — 5140 (+23).
- Рівненська область — 4598 (+78).
- Закарпатська область — 3909 (+67).
- Волинська область — 3042 (+55).
- Івано-Франківська область — 3029 (+58).
- Київська область — 3026 (+40).
- Харківська область — 2649 (+28).
- Тернопільська область — 2231 (+14).
- Одеська область — 2174 (+33).
- Вінницька область — 2097 (+16).
- Житомирська область — 1532 (+11).
- Дніпропетровська область — 1144 (+4).
- Хмельницька область — 908 (+20).
- Донецька область — 759 (+1).
- Черкаська область — 748 (+10).
- Кіровоградська область — 673 (+3).
- Запорізька область — 621 (+9).
- Чернігівська область — 607 (+13).
- Миколаївська область — 481 (+4).
- Сумська область — 340 (+3).
- Полтавська область — 331 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Херсонська область — 204 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 93 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 липня
Станом на ранок 12 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 12 мільйонів 847 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 214 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 567 тисяч людей (+4,9 тисяч за добу). Одужали 7,483 мільйонів людей.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України