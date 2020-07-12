Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 липня

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В Україні станом на ранок 12 липня 2020 року — 53 521 людина інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу виявлено 678 нових випадків інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 383 людини (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 26 118 пацієнтів (+457 за добу).

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

Львівська область — 7003 особи інфіковані за весь час (+121 новий лабораторно підтверджений випадок за добу). Київ — 6182 (+67). Чернівецька область — 5140 (+23). Рівненська область — 4598 (+78). Закарпатська область — 3909 (+67). Волинська область — 3042 (+55). Івано-Франківська область — 3029 (+58). Київська область — 3026 (+40). Харківська область — 2649 (+28). Тернопільська область — 2231 (+14). Одеська область — 2174 (+33). Вінницька область — 2097 (+16). Житомирська область — 1532 (+11). Дніпропетровська область — 1144 (+4). Хмельницька область — 908 (+20). Донецька область — 759 (+1). Черкаська область — 748 (+10). Кіровоградська область — 673 (+3). Запорізька область — 621 (+9). Чернігівська область — 607 (+13). Миколаївська область — 481 (+4). Сумська область — 340 (+3). Полтавська область — 331 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Херсонська область — 204 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 93 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 липня

Станом на ранок 12 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 12 мільйонів 847 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 214 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 567 тисяч людей (+4,9 тисяч за добу). Одужали 7,483 мільйонів людей.

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