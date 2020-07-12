Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 липня

12 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 12 липня 2020 року — 53 521 людина інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу виявлено 678 нових випадків інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 383 людини (+11 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 26 118 пацієнтів (+457 за добу).

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

  1. Львівська область — 7003 особи інфіковані за весь час (+121 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
  2. Київ — 6182 (+67).
  3. Чернівецька область — 5140 (+23).
  4. Рівненська область — 4598 (+78).
  5. Закарпатська область — 3909 (+67).
  6. Волинська область — 3042 (+55).
  7. Івано-Франківська область — 3029 (+58).
  8. Київська область — 3026 (+40).
  9. Харківська область — 2649 (+28).
  10. Тернопільська область — 2231 (+14).
  11. Одеська область — 2174 (+33).
  12. Вінницька область — 2097 (+16).
  13. Житомирська область — 1532 (+11).
  14. Дніпропетровська область — 1144 (+4).
  15. Хмельницька область — 908 (+20).
  16. Донецька область — 759 (+1).
  17. Черкаська область — 748 (+10).
  18. Кіровоградська область — 673 (+3).
  19. Запорізька область — 621 (+9).
  20. Чернігівська область — 607 (+13).
  21. Миколаївська область — 481 (+4).
  22. Сумська область — 340 (+3).
  23. Полтавська область — 331 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  24. Херсонська область — 204 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 93 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 липня

Станом на ранок 12 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 12 мільйонів 847 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 214 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 567 тисяч людей (+4,9 тисяч за добу). Одужали 7,483 мільйонів людей.

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Маруся Оффон

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