МОЗ: в Україні тестують 4 препарати від COVID-19

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні проводять клінічні випробування 4 лікарських засобів для лікування COVID-19, пише Українська правда, передає NNS.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 липня.

"Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби: зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів. Це "Амізон", "Аміксин", "Корвітин" і "Біовен". Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі вже знаходяться на завершальній стадії. Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів",

— сказав він.

При цьому Степанов додав, що вакцини від коронавірусу ще немає, але Україна слідкує за усіма випробуваннями у світі.

Зокрема, компанія AstraZeneca заявила про плани її виготовлення. Було створено альянс між чотирма країнами (Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди) і зроблено передзамовлення вакцини.

Степанов повідомив, що Україна звернулася до цих країн з проханням, аби у разі появи вакцини бути у пріоритеті її отримання.

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