Вакарчук після виходу з Ради поїхав на фронт: фото з передової

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Член партії "Голос" Святослав Вакарчук після складання депутатського мандата вирішив з'їздити на Донбас і побував на передовій.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Сьогодні, передає NNS.

"Мар’їнка. Перша і головна лінія фронту. Ніхто не може гарантувати, що ворог не нападе. Хлопці і дівчата, які тут стоять, можуть гарантувати, що ми будемо відбиватися. Тут, на передовій, після спілкування з ними відчуваєш себе значно спокійніше, ніж в "білому шумі" з новин",

— написав Вакарчук.

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко, який приїхав у Мар'їнку разом з Вакарчуком і лідером фракції Сергієм Рахманіним, розповів, що вони відвідали позиції 79-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Колись мав честь служити в цій бригаді, а також не разово співпрацювали під час виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Поспілкувалися з бійцями і командирами ... Ну і звичайно були щирі слова подяки та пісні від Святослава",

– написав він у Facebook.

Нагадаємо,11 червня Святослав Вакарчук заявив про складення депутатських повноважень, подавши заяву про це до Верховної Ради.

18 червня Рада не підтримала складання ним депутатських повноважень, а на наступний день стало відомо про його вихід з фракції "Голос". Але вже 26 червня він домігся свого і на з'їзді партії був позбавлений депутатських повноважень. Тим не менш, він залишається і надалі членом партії.