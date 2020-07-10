Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 липня

10 лип. 2020
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10 липня (станом на 9:00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних (+18 за добу), 24 800 пацієнтів одужали (+1016 за добу – рекорд). За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Львівська область — 6763 особи інфіковані за весь час (+82 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 5990 (+118).
  • Чернівецька область — 5096 (+22).
  • Рівненська область — 4454 (+74).
  • Закарпатська область — 3734 (+112).
  • Київська область — 2940 (+45).
  • Волинська область — 2932 (+57).
  • Івано-Франківська область — 2915 (+58).
  • Харківська область — 2577 (+56).
  • Тернопільська область — 2174 (+21).
  • Одеська область — 2108 (+56).
  • Вінницька область — 2060 (+39).
  • Житомирська область — 1512 (+12).
  • Дніпропетровська область — 1137 (+7).
  • Хмельницька область — 881 (+16).
  • Донецька область — 751 (+2).
  • Черкаська область — 725 (+18).
  • Кіровоградська область — 670 (+1).
  • Запорізька область — 610 (+5).
  • Чернігівська область — 592 (+7).
  • Миколаївська область — 467 (+2).
  • Сумська область — 332 (+4).
  • Полтавська область — 330 (+3).
  • Херсонська область — 203 (+2).
  • Луганська область — 90 — минулої доби нових випадків не виявлено.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 липня

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