Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 липня

- 10 лип. 2020
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10 липня (станом на 9:00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних (+18 за добу), 24 800 пацієнтів одужали (+1016 за добу – рекорд). За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 6763 особи інфіковані за весь час (+82 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 5990 (+118).
- Чернівецька область — 5096 (+22).
- Рівненська область — 4454 (+74).
- Закарпатська область — 3734 (+112).
- Київська область — 2940 (+45).
- Волинська область — 2932 (+57).
- Івано-Франківська область — 2915 (+58).
- Харківська область — 2577 (+56).
- Тернопільська область — 2174 (+21).
- Одеська область — 2108 (+56).
- Вінницька область — 2060 (+39).
- Житомирська область — 1512 (+12).
- Дніпропетровська область — 1137 (+7).
- Хмельницька область — 881 (+16).
- Донецька область — 751 (+2).
- Черкаська область — 725 (+18).
- Кіровоградська область — 670 (+1).
- Запорізька область — 610 (+5).
- Чернігівська область — 592 (+7).
- Миколаївська область — 467 (+2).
- Сумська область — 332 (+4).
- Полтавська область — 330 (+3).
- Херсонська область — 203 (+2).
- Луганська область — 90 — минулої доби нових випадків не виявлено.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19.
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