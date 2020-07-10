Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 липня

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10 липня (станом на 9:00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних (+18 за добу), 24 800 пацієнтів одужали (+1016 за добу – рекорд). За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та телеграм-канал Блискавка.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 6763 особи інфіковані за весь час (+82 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 5990 (+118).

Чернівецька область — 5096 (+22).

Рівненська область — 4454 (+74).

Закарпатська область — 3734 (+112).

Київська область — 2940 (+45).

Волинська область — 2932 (+57).

Івано-Франківська область — 2915 (+58).

Харківська область — 2577 (+56).

Тернопільська область — 2174 (+21).

Одеська область — 2108 (+56).

Вінницька область — 2060 (+39).

Житомирська область — 1512 (+12).

Дніпропетровська область — 1137 (+7).

Хмельницька область — 881 (+16).

Донецька область — 751 (+2).

Черкаська область — 725 (+18).

Кіровоградська область — 670 (+1).

Запорізька область — 610 (+5).

Чернігівська область — 592 (+7).

Миколаївська область — 467 (+2).

Сумська область — 332 (+4).

Полтавська область — 330 (+3).

Херсонська область — 203 (+2).

Луганська область — 90 — минулої доби нових випадків не виявлено.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19.

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