Стало відомо, скільки коштує в Україні лікування хворого на коронавірус

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У лікарнях в середньому витрачається від 9 до 27 тис. гривень на лікування хворого на COVID-19. Про це заявив голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО «Свобода» Олег Гелевей, пише УНІАН, передає NNS.

Гелевей зазначив, що якщо хворий перебуває в медичному закладі, то він немає сплачувати кошти за лікування.

Він також нагадав, що у лікарнях, які працюють з інфікованими коронавірусом, є так званий «COVID пакет». За його словами, ці лікарні підсилали з Національною службою здоров’я України угоду про оплату такого лікування.

Гелевей зазначив, що офіційно важко вирахувати суму, яка витрачається на одного хворого.

«Але ми вже порахували з головними лікарями, що в середньому виходить від 9 до 27 тис. гривень в залежності від складності захворювання на коронавірусну хворобу»,

- сказав він.

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Відповідаючи на запитання щодо виявлення можливих інфікованих коронавірусом серед осіб, які контактували з хворими, Гелевей нагадав, що в Україні є закон про запобігання інфекційним захворюванням, де «чітко прописаний алгоритм дій при епідемії, пандемії».

За його словами, лікар уточнює список контактних осіб, а потім передає його за місцем проживання хворого в поліклініку.

«І вже звідти робиться обдзвін всіх можливих ваших контактів чи то на роботі, чи то за місцем проживання і пропонується безкоштовно пройти ПЛР-тестування»,

- додав Гелевей.

За його словами, також пропонують зробити ІФА-тестування.

«Я вже не раз зустрічав ситуації, коли люди з оточення хворого здають ПЛР-тести і вони показують, що людина здорова, але ІФА-тестування пізніше показує, що ці люди вже перехворіли, і що в них таки була коронавірусна інфекція»,

- зазначив Гелевей.

За його словами, це часто буває, коли в одному приміщенні перебувають старші люди , які захворіли на COVID-19 і їхні діти чи внуки, які перенесли захворювання в легкій формі.

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