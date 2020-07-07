Отдых на воде: Ляшко объяснил, как ведет себя коронавирус в море, реке и бассейне

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Лето в самом разгаре, а границы для украинцев закрыты в большинстве стран. Поэтому многие люди ездят на отдых на реку, озеро или на море. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, можно ли заразиться COVID-19 в водоеме.

О том, насколько безопасно купаться в море, в реке и в бассейне во время пандемии коронавируса – Ляшко рассказал в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Ляшко отметил, что в июне – июле наблюдается рост количества случаев заболеваемости. Однако инфекция не передается водным путем, если соблюдать все условия.

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