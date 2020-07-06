Украинцы могут в одночасье потерять все, что будет ими накоплено на старость - эксперт

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Украинцы, которые будут отчислять деньги в накопительные пенсионные фонды, могут в одночасье потерять все, что будет ими накоплено на старость. Такую тревожную мысль озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Уже сегодня очевидно, что солидарная пенсионная система умирает. Те, кто работает (а вернее те, кто платит налоги), уже не в состоянии содержать растущую армию пенсионеров. Поэтому каждый должен на старость заработать себе сам. Согласно законопроекту, который имеет все шансы стать законом, теперь каждый украинец будет обязан отчислять в накопительные фонды от 2 до 7% своего ежемесячного дохода. Таким образом, страна будет переходить от солидарной пенсионной системы ко второму этапу – накопительной, пишет NNS со ссылкой на today.ua.

Неизбежно также возрастет и фискальная нагрузка на предприятия. То есть, жертвовать деньгами ради грядущей пенсии будут все: и сам работник, и его работодатель. Впрочем, в любом случае другого выхода нет. А значит, нужно переходить ко второму этапу. Если бы не одно "но": распоряжение накопленными средствами государство отдает в руки частных фондов, и при этом никакой ответственности за эти фонды не несет.

"Имея недавний опыт банкротств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?"

– справедливо задается вопросом Пендзин.

При этом он напоминает, что за 2020 год прогнозируют падение уровня национального ВВП на 4-7%. То есть мы все и без того станем беднее. А тут еще начнутся отчисления в накопительный фонд. Возможно, сейчас не лучше время для такого масштабного эксперимента над людьми, считает Олег Пендзин.

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