В Украине могут запретить 5G

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Петиция на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье" набрала больше 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

За два дня до конца голосования обращение к главе государства поддержали 25 035 человек при 25 тысячах, необходимых для рассмотрения президентом, передает NNS со ссылкой на strana.ua.

Автором петиции стала некая Юлиана Гордей. Обращение на президентском сайте было опубликовано 7 апреля 2020 года.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!"

- говорится в коротеньком тексте петиции.

В разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, будто связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек с 5G.

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