На Херсонщині хочуть відкрити дитячий табір у тестовому режимі

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У Міністерстві охорони здоров’я планують у тестовому режимі відкрити дитячий табір на Херсонщині, пише УНІАН, передає NNS.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Дитячі табори заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня. Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але й достатня кількість гострих кишкових інфекцій", - нагадав він і додав, що цього тижня в Кирилівці стався спалах кишкової інфекції на базі, яка відкрилася без дозвільних документів.

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Водночас, за словами Ляшка, незабаром як експеримент відкриють один дитячий табір для відпочинку дітей.

"Ми з обережністю ставимося до відкриття. Зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями... Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", - сказав він.

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