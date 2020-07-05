Фахівець розповів, як будуть нараховуватися тестові бали під час ЗНО-2020

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Випускників, які цьогоріч наберуть на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) 200 балів, буде більше, ніж торік, вважає в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко. Про причини цього явища експерт розповів в інтерв’ю ZN.UA, передає NNS.

Так, пороговий бал «склав/не склав», до якого прив’язана шкала оцінок за ЗНО, визначають спеціально створені експертні групи в регіональних центрах.

Цього року їхню увагу акцентували на тому, що, відповідно до інструкції, вони мають насамперед зважити на обставини, які склалися в державі, - багатомісячний період дистанційного навчання через коронавірусний карантин.

«Це означає повну відповідальність дитини за результати свого навчання і мінімальний вплив учителя не лише на підготовку, а й на її коригування. Тому, порівняно з минулим роком, порогові бали за тест буде встановлено низькі. Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна», - пояснив Бойко.

За словами експерта, її більше відчують ті абітурієнти, котрі успішно складуть тестування і опиняться на верхівці рейтингової шкали.

«Грубо кажучи, дітей, які нинішнього року наберуть 200 балів на ЗНО, може бути значно більше, ніж торік», - підсумував він.

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